Судей матча «Шинник» – «Акрон» забросали снежками в конце игры. Хозяева уступили в 1/4 Кубка России

В арбитров матча «Шинник» - «Акрон» начали бросать снежки в конце игры.

Встреча первого раунда четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России прошла в Ярославле и завершилась со счетом 1:0 в пользу тольяттинского клуба.

В концовке игры судейскую бригаду во главе с Артемом Любимовым забросали снежками.

«Акрон » вышел во второй этап 1/4 финала Пути регионов.