Судей матча «Шинник» – «Акрон» забросали снежками в конце игры. Хозяева уступили в 1/4 Кубка России
В арбитров матча «Шинник» - «Акрон» начали бросать снежки в конце игры.
Встреча первого раунда четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России прошла в Ярославле и завершилась со счетом 1:0 в пользу тольяттинского клуба.
В концовке игры судейскую бригаду во главе с Артемом Любимовым забросали снежками.
«Акрон» вышел во второй этап 1/4 финала Пути регионов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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