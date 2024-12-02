Конте об 1:0 с «Торино»: «Доволен и результатом, и игрой «Наполи». С ними всегда сложно играть. Их вратарь помешал нам забить еще» 

Антонио Конте оценил победу над «Торино» (1:0) в Серии А.

«В каждом матче нужно обращать внимание на детали. Я увидел, что благодаря заменам они могли доставить нам хлопот, поэтому я хотел, чтобы мы засушили игру и играли по счету, ведь когда ведешь 1:0, произойти может что угодно.

Я доволен и результатом, и игрой, поскольку с «Торино » всегда сложно играть, тем более на их поле, в такой атмосфере. У «Торино» прекрасная команда, и Паоло Ваноли проделывает отличную работу.

Также нужно сказать, что их вратарь [Ваня Милинкович-Савич ] был сегодня великолепен, он сделал несколько блестящих сэйвов. Думаю, мы атаковали неистово, и только их голкипер помешал нам забить еще.

Мы работаем над этим [реализацией], чему я очень рад. Если хочешь попасть в еврокубки, команда обязательно должна быть крепкой», – сказал тренер «Наполи ».