Конте об 1:0 с «Торино»: «Доволен и результатом, и игрой «Наполи». С ними всегда сложно играть. Их вратарь помешал нам забить еще»
«В каждом матче нужно обращать внимание на детали. Я увидел, что благодаря заменам они могли доставить нам хлопот, поэтому я хотел, чтобы мы засушили игру и играли по счету, ведь когда ведешь 1:0, произойти может что угодно.
Я доволен и результатом, и игрой, поскольку с «Торино» всегда сложно играть, тем более на их поле, в такой атмосфере. У «Торино» прекрасная команда, и Паоло Ваноли проделывает отличную работу.
Также нужно сказать, что их вратарь [Ваня Милинкович-Савич] был сегодня великолепен, он сделал несколько блестящих сэйвов. Думаю, мы атаковали неистово, и только их голкипер помешал нам забить еще.
Мы работаем над этим [реализацией], чему я очень рад. Если хочешь попасть в еврокубки, команда обязательно должна быть крепкой», – сказал тренер «Наполи».
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