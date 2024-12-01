«Наполи» победил «Торино» (1:0) благодаря голу Мактоминея и сохранил лидерство в Серии А

«Наполи» в гостях одолел «Торино» (1:0) в 14-м туре Серии А.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча. На 31-й минуте счет открыл хавбек неаполитанцев Скотт Мактоминей . Этот мяч остался единственным. «Наполи » набрал 32 очка и продолжает лидировать в таблице. У группы преследователей по 28 очков при игре в запасе. Таблица чемпионата Италии Статистика чемпионата Италии