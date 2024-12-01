«Наполи» победил «Торино» (1:0) благодаря голу Мактоминея и сохранил лидерство в Серии А
«Наполи» в гостях одолел «Торино» (1:0) в 14-м туре Серии А.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 31-й минуте счет открыл хавбек неаполитанцев Скотт Мактоминей. Этот мяч остался единственным.
«Наполи» набрал 32 очка и продолжает лидировать в таблице. У группы преследователей по 28 очков при игре в запасе.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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