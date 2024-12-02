Тренер «Факела» Климов о 0:0 с «Махачкалой»: «Команда расстроена, хотели победить. В первом тайме у нас было больше моментов. Очко — тоже плюс» 

Ассистент тренера «Факела» оценил ничью с «Динамо» Махачкала (0:0) в Мир РПЛ.

«Думаю, что команда расстроена. Все‑таки хотели победить. В первом тайме у нас было немного больше моментов. Очко — тоже плюс.

Нападающие делали свою работу, давали свободно дышать защитникам. Получали передачи, боролись и отдавали на фланги», — сказал Валерий Климов .