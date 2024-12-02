Биджиев о 0:0 с «Факелом»: «Махачкала» разочарована результатом домашнего матча. В атаке не хватило завершения» 

Хасанби Биджиев оценил ничью с «Факелом» (0:0) в Мир РПЛ.

«Домашний матч, мы несколько разочарованы результатом. Понятно, что матч оказался таким, как и ожидался. В обороне в принципе справились, но в атаке не хватило завершения, точности передач. Первый тайм с нашей стороны был не очень удачным. Второй был получше, но все равно этого не хватило.

Последний матч года с «Рубином» будет очень важным. Будем готовиться, чтобы подойти к нему во всеоружии», — сказал тренер махачкалинского «Динамо».