«Динамо» Махачкала – «Факел» – 0:0
«Факел» сыграл вничью с «Динамо» Махачкала (0:0) в 17-м туре Мир РПЛ.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Динамо» набрало 17 очков и занимает 11-е место в таблице. «Факел» идет 14-м, имея 14 баллов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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