Салах повторил рекорд Руни по матчам (36) в АПЛ с голами и ассистами в одной игре

Мохамед Салах повторил рекорд Уэйна Руни по матчам в АПЛ с голами и ассистами в одной игре.

В воскресенье вингер «Ливерпуля » забил мяч и отдал результативный пас во встрече с «Манчестер Сити» (2:0).

Теперь на счету Салаха за время выступлений в Премьер-лиге 36 матчей, в которых он забил не менее одного гола и сделал не менее одного ассиста.

Египтянин догнал по этому показателю рекордсмена АПЛ Уэйна Руни.