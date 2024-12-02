Салах повторил рекорд Руни по матчам (36) в АПЛ с голами и ассистами в одной игре
Мохамед Салах повторил рекорд Уэйна Руни по матчам в АПЛ с голами и ассистами в одной игре.
В воскресенье вингер «Ливерпуля» забил мяч и отдал результативный пас во встрече с «Манчестер Сити» (2:0).
Теперь на счету Салаха за время выступлений в Премьер-лиге 36 матчей, в которых он забил не менее одного гола и сделал не менее одного ассиста.
Египтянин догнал по этому показателю рекордсмена АПЛ Уэйна Руни.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Squawka
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