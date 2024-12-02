Гвардиола о кричалке фанатов «Ливерпуля»: «Может, я заслужил увольнение и работаю лишь потому, что взял 6 титулов. Не ожидал подобного на «Энфилде», у нас были незабываемые битвы при Клоппе»

Пеп Гвардиола прокомментировал призывы фанатов «Ливерпуля» уволить его.

«Горожане» не побеждают семь матчей – больше месяца. В воскресенье они уступили на «Энфилде » со счетом 0:2 и отстали от мерсисайдцев на 11 очков.

В конце второго тайма болельщики начали скандировать: «Утром тебя уволят». В ответ Пеп продемонстрировал зрителям шесть пальцев . Столько титулов АПЛ завоевал «Ман Сити» под его руководством.

«Мы не привыкли к подобному по многим причинам, но произошло много всего. Соперники хороши, и мы не можем сейчас сдержать их.

Что я могу сказать? Эти футболисты дали мне возможность прожить, возможно, лучшие годы моей жизни. Я могу только оставаться рядом и пытаться найти решение проблем. В подходящий момент клуб примет решение касательно того, что ему нужно, чтобы дальше оставаться на этом уровне.

Я не ожидал, что «Энфилд» начнет скандировать, что меня уволят. Возможно, я заслужил увольнение! Учитывая наши результаты, я, возможно, сохраняю работу лишь потому, что выиграл АПЛ шесть раз и взял другие трофеи.

Я не ожидал подобного на «Энфилде», но ничего страшного. Это часть футбола. Когда ты побеждаешь – смеешься. Когда проигрываешь – тоже. На этом стадионе было много прекрасных битв. Те времена с Юргеном Клоппом незабываемы для меня, а битвы с «Ливерпулем » остались со мной на всю жизнь.

Даже когда мы выигрывали АПЛ с маленьким отрывом – те команды были великолепны, но, к счастью, мы были достаточно стойкими и психологически сильными, и это помогло нам добиться потрясающих вещей.

В этом сезоне будет очень сложно это повторить, но я уверен, что каждый из нас поразмышляет об этом и постарается показать себя с лучшей стороны перед нашими фанатами в матче с «Ноттингем Форест», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».