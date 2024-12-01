Мостовой о 3-м голе «Спартака» «Краснодару»: «Станкович прибежал, игроки. Футбольные люди по-футбольному радуются. Главное, чтобы Абаскаль нигде не появился и не остановил «Спартак»
Александр Мостовой вспомнил Гильермо Абаскаля, говоря о победе «Спартака».
Московский клуб разгромил «Краснодар» (3:0) в 17-м туре Мир РПЛ.
«По всем показателям «Спартак» сегодня превзошел: в единоборствах, отборах, подстраховке, настрое. При счете 2:0 даже не было шансов у «Краснодара». Ну, может, полушанс какой-то.
А когда забивали третий мяч – посмотрите, как они радовались, эмоции у игроков были такие, как будто победный гол. Станкович прибежал, футболисты тоже. Это о чем говорит? О том, что футбольный человек стоит и футбольные люди, и они по-футбольному радуются. Хотя третий гол ничего не решал.
Главное, чтобы Абаскаль нигде не появился сейчас, чтобы не испортил и не остановил «Спартак», – сказал бывший полузащитник красно-белых.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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