Мостовой о 3-м голе «Спартака» «Краснодару»: «Станкович прибежал, игроки. Футбольные люди по-футбольному радуются. Главное, чтобы Абаскаль нигде не появился и не остановил «Спартак»

Александр Мостовой вспомнил Гильермо Абаскаля, говоря о победе «Спартака».

Московский клуб разгромил «Краснодар» (3:0) в 17-м туре Мир РПЛ .

«По всем показателям «Спартак» сегодня превзошел: в единоборствах, отборах, подстраховке, настрое. При счете 2:0 даже не было шансов у «Краснодара ». Ну, может, полушанс какой-то.

А когда забивали третий мяч – посмотрите, как они радовались, эмоции у игроков были такие, как будто победный гол. Станкович прибежал, футболисты тоже. Это о чем говорит? О том, что футбольный человек стоит и футбольные люди, и они по-футбольному радуются. Хотя третий гол ничего не решал.

Главное, чтобы Абаскаль нигде не появился сейчас, чтобы не испортил и не остановил «Спартак », – сказал бывший полузащитник красно-белых.