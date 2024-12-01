Анчелотти о «Реале» в одном очке от «Барсы»: «Мы сражаемся, несмотря на травмы и другие трудности. Мбаппе был очень опасен с «Хетафе», играл хорошо, забил важный гол»

Карло Анчелотти подвел итоги матча против «Хетафе» (2:0) в 15-м туре Ла Лиги.

– Как вы оцените игру?

– Что ж, мы вышли с хорошим балансом и настроем, хороший матч. Мы выиграли его с достоинством.

– Как Беллингем?

– У него была проблема с шеей. Не мог продолжать, но это пустяки.

– Команда сдала во втором тайме. Как вы это объясните?

– Спад после 75-й минуты – это нормально. У нас было много моментов, чтобы закончить матч.

Мы играли в среду вечером, приехали в 6 утра и не смогли тренироваться в четверг. Уставать – это нормально.

– Что нужно сделать Эндрику, чтобы играть больше?

– Работать, я не хотел делать замену на две минуты в конце. Мбаппе был очень опасен.

Эндрик размялся на случай необходимости, он будет готов к следующему матчу.

– Мбаппе освободился от психологического груза?

– Он играл очень хорошо, был активен, опасен, забил очень важный гол. Он создал возможности, это то, чего мы от него хотим.

– Его поддержали люди...

– Болельщики лучше, чем кто-либо, понимают команду и игроков. Мбаппе мог сыграть лучше в матче с «Ливерпулем», и они поддержали его, и это справедливо.

– Вы почувствовали облегчение?

– Да, облегчение, потому что если ты ведешь 2:0, у тебя больше шансов на победу. И для него тоже. Это был впечатляющий гол. Только из-за этого. Его игра была очень хорошей.

– Почему Беллингем бил пенальти?

– Винисиуса не было, а порядок такой: Мбаппе или Вини, а сегодня это был Беллингем или Мбаппе. И они выбрали Беллингема .

– «Реал» отстает от «Барселоны» на 1 очко при игре в запасе.

– Клуб, несмотря на травмы, трудности, которых много, борется. Что вселяет в меня уверенность, так это то, что у нас снова хороший настрой, концентрация… Постепенно мы решим проблемы. А пока мы сражаемся.

– Родриго и Браим выглядели немного озабоченными тем, чтобы тоже забить гол...

– Мы все сосредоточены на том, что нам нужно сделать. Для нападающего забить важнее, чем для полузащитника.

Родриго вернулся после травмы, он был не на своем оптимальном уровне, он отыграл час и очень хорошо. В следующем матче он будет лучше и сможет забить.

– Сможет ли Фран Гарсия рассчитывать на большее в будущем?

– В последних матчах он играл больше и показал высокий уровень игры, мне это очень понравилось. У нас есть еще один защитник, с которым мы выиграли две Лиги чемпионов. В некоторых играх Фран, который атакует, может помочь больше. Но Менди по-прежнему фантастический защитник, – сказал главный тренер «Реала » Карло Анчелотти .