«Реал» одержал в Ла Лиге три сухие победы подряд с общим счетом 9:0

«Реал» выиграл три матча Ла Лиги подряд.

Команда Карло Анчелотти обыграла «Хетафе » (2:0) в 15-м туре. Ранее она разгромила «Леганес» (3:0) и «Осасуну» (4:0).

Таким образом, мадридцы одержали в чемпионате Испании три сухие победы подряд с общим счетом 9:0.

4 декабря «Реал » встретится с «Атлетиком».