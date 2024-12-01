«Реал» одержал в Ла Лиге три сухие победы подряд с общим счетом 9:0
«Реал» выиграл три матча Ла Лиги подряд.
Команда Карло Анчелотти обыграла «Хетафе» (2:0) в 15-м туре. Ранее она разгромила «Леганес» (3:0) и «Осасуну» (4:0).
Таким образом, мадридцы одержали в чемпионате Испании три сухие победы подряд с общим счетом 9:0.
4 декабря «Реал» встретится с «Атлетиком».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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