Мурад Мусаев: «Не вижу никаких плюсов в 0:3. «Спартак» был лучше. Пропустив простой мяч, «Краснодар» попал в турбулентность»

Мурад Мусаев огорчен поражением от «Спартака» (0:3) в 17-м туре Мир РПЛ.

– Хорошее начало было, создали два момента, затем пропустили простой мяч. Попали в турбулентность, стали проигрывать дуэли и подборы. Ошибка на ровном месте и со вторым мячом.

Сегодня был не лучший день для нас. Мы матчи выигрывали за счет дисциплины, проигрывали единоборства, но сегодня соперник был лучше нас. Наверное, растерялись после пропущенного мяча. До этого действовали хорошо.

– Какая травма у Станислава Агкацева?

– Еще не говорил с врачами.

– Есть ли проблема с «физикой» у игроков?

– Так и есть. Не видел датчики, но соперник был лучше нас, двигался, в единоборствах был лучше. Логистика сложная, [отсутствие аэропорта] сказывается, много игроков из сборных.

– Есть ли предпосылки для прибавления перед следующим матчем?

– Есть.

– Крупное поражение вернет команду на землю или такие матчи в плюс не идут?

– Не вижу никаких плюсов в 0:3. Ребята были настроены, соперник был лучше. Нужно идти вперед. Это первое поражение. Это неприятно, но они есть у всех в чемпионате, – сказал главный тренер «Краснодара ».