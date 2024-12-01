«Краснодар» впервые проиграл в сезоне РПЛ – «Спартаку». Прервалась 18-матчевая серия без поражений в чемпионате

«Краснодар» проиграл в Мир РПЛ впервые с мая.

Команда Мурада Мусаева на своем поле проиграла «Спартаку » со счетом 0:3 в 17-м туре.

Это первое поражение «Краснодара » в текущем чемпионате.

Серия без поражений у «быков» в Премьер-лиге насчитывала 18 матчей. Она началась в прошлом сезоне также с поражения от «Спартака» (0:1) в 28-м туре. Затем было 13 побед и 5 ничьих.

В последнем матче перед зимним перерывом «Краснодар» сыграет дома с «Локомотивом» 8 декабря.