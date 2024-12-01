«Краснодар» впервые проиграл в сезоне РПЛ – «Спартаку». Прервалась 18-матчевая серия без поражений в чемпионате
«Краснодар» проиграл в Мир РПЛ впервые с мая.
Команда Мурада Мусаева на своем поле проиграла «Спартаку» со счетом 0:3 в 17-м туре.
Это первое поражение «Краснодара» в текущем чемпионате.
Серия без поражений у «быков» в Премьер-лиге насчитывала 18 матчей. Она началась в прошлом сезоне также с поражения от «Спартака» (0:1) в 28-м туре. Затем было 13 побед и 5 ничьих.
В последнем матче перед зимним перерывом «Краснодар» сыграет дома с «Локомотивом» 8 декабря.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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