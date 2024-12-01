Слот считает матч с «Сити» почти идеальным: «А по самоотдаче – идеальным. Концовка была напряженной из-за упущенных «Ливерпулем» моментов»
«Да, а если посмотреть на нашу самоотдачу – получилось идеально, думаю. Из-за того, сколько моментов мы упустили, концовка была напряженной, но, возможно, для таких матчей это хорошо, так и должно быть. Но было бы лучше пораньше забить второй мяч.
Мы всегда прессингуем высоко, но соперник очень хорошо комбинирует. Приходится работать крайне усердно. Нашим игрокам хватило сил. К тому же фанаты сегодня были великолепны.
«Ман Сити» всегда создает проблемы, если говорить о том, как располагаются его футболисты. Дело не только в схеме, в девяти из десяти случаев дело в мастерстве игроков. Но и у нас на поле были мастера.
У нас слаженная команда, нас тяжело обыграть. Но также нам нужно прикладывать усилия. К тому же у нас есть травмированные, пришлось заменить Трента, чтобы не рисковать. Сейчас мы сталкиваемся с этими сложностями, но на протяжении сезона подобное случается со всеми клубами», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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