У «Ман Сити» 4 поражения подряд в АПЛ – впервые с 2008-го. Гвардиола не проигрывал столько матчей кряду в чемпионате
«Манчестер Сити» проиграл четыре игры в АПЛ подряд впервые за 16 лет.
Команда Пепа Гвардиолы уступила на выезде «Ливерпулю» со счетом 0:2 в 13-м туре АПЛ.
Перед этим «горожане» проиграли «Борнмуту» (1:2), «Брайтону» (1:2) и «Тоттэнхэму» (0:4). Такого не случалось с «Сити» в Премьер-лиге с августа 2008 года.
Кроме того, Пеп Гвардиола впервые в своей тренерской карьере проиграл четыре матча подряд в чемпионате.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: City Xtra
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