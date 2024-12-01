У «Ман Сити» 4 поражения подряд в АПЛ – впервые с 2008-го. Гвардиола не проигрывал столько матчей кряду в чемпионате

«Манчестер Сити» проиграл четыре игры в АПЛ подряд впервые за 16 лет.

Команда Пепа Гвардиолы уступила на выезде «Ливерпулю» со счетом 0:2 в 13-м туре АПЛ .

Перед этим «горожане» проиграли «Борнмуту» (1:2), «Брайтону» (1:2) и «Тоттэнхэму» (0:4). Такого не случалось с «Сити » в Премьер-лиге с августа 2008 года.

Кроме того, Пеп Гвардиола впервые в своей тренерской карьере проиграл четыре матча подряд в чемпионате.