«Ливерпуль» выиграл 7 матчей подряд, не пропустив от «Реала» и «Сити». У команды Слота 15 побед и ничья с середины сентября
«Ливерпуль» одержал седьмую победу подряд.
Команда Арне Слота обыграла «Манчестер Сити» (2:0) в 13-м туре АПЛ. Ранее она победила «Реал» (2:0), «Саутгемптон» (3:2), «Астон Виллу» (2:0), «Байер» (4:0) и дважды «Брайтон» (2:1 и 3:2).
В последний раз «красные» уступали 14 сентября – «Ноттингем Форест» (0:1). С тех пор у них 15 побед и одна ничья во всех турнирах.
4 декабря «Ливерпуль» выступит в гостях у «Ньюкасла».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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