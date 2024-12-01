«Ливерпуль» выиграл 7 матчей подряд, не пропустив от «Реала» и «Сити». У команды Слота 15 побед и ничья с середины сентября

«Ливерпуль» одержал седьмую победу подряд.

Команда Арне Слота обыграла «Манчестер Сити » (2:0) в 13-м туре АПЛ. Ранее она победила «Реал» (2:0), «Саутгемптон» (3:2), «Астон Виллу» (2:0), «Байер» (4:0) и дважды «Брайтон» (2:1 и 3:2).

В последний раз «красные» уступали 14 сентября – «Ноттингем Форест» (0:1). С тех пор у них 15 побед и одна ничья во всех турнирах.

4 декабря «Ливерпуль » выступит в гостях у «Ньюкасла».