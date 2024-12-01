«Реал» пробил 6 пенальти в этом сезоне Ла Лиги – больше всех. В ворота «Мадрида» судьи не назначили ни одного
«Реал» лидирует в Ла Лиге по числу пробитых пенальти.
В матче с «Хетафе» в 15-м туре (2:0, перерыв) Джуд Беллингем реализовал шестой пенальти мадридцев в текущем чемпионате.
Ни одна из команд не получала право на 11-метровый чаще. Все 6 ударов были точными – кроме Беллингема, дважды с точки забил Винисиус Жуниор, трижды – Килиан Мбаппе.
При этом в ворота «Реала» еще не назначалось ни одного пенальти. Такой же показатель и у «Райо Вальекано».
Беллингем забил «Хетафе» с пенальти за фол Ньома на Рюдигере. У Джуда голы в трех играх Ла Лиги подряд
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер MisterChip
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости