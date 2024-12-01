«Реал» пробил 6 пенальти в этом сезоне Ла Лиги – больше всех. В ворота «Мадрида» судьи не назначили ни одного

«Реал» лидирует в Ла Лиге по числу пробитых пенальти.

В матче с «Хетафе » в 15-м туре (2:0, перерыв) Джуд Беллингем реализовал шестой пенальти мадридцев в текущем чемпионате.

Ни одна из команд не получала право на 11-метровый чаще. Все 6 ударов были точными – кроме Беллингема , дважды с точки забил Винисиус Жуниор , трижды – Килиан Мбаппе .

При этом в ворота «Реала » еще не назначалось ни одного пенальти. Такой же показатель и у «Райо Вальекано ».

Беллингем забил «Хетафе» с пенальти за фол Ньома на Рюдигере. У Джуда голы в трех играх Ла Лиги подряд