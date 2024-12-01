Аморим про 4:0 с «Эвертоном»: «МЮ» сыграл прагматично. Нам еще многое предстоит сделать, но лучше работать побеждая. Есть хорошие моменты, а порой приходится страдать»
Рубен Аморим удовлетворен первой победой в АПЛ – над «Эвертоном» (4:0).
«Хороший результат, но мы играли прагматично. Мы сыграли прагматично и выполнили свою работу. Но нам еще предстоит адаптироваться и пройти долгий путь.
В нужные моменты мы сумели забить и тем самым изменили ход матча. Мы не сосредотачиваемся только на результате. Нам еще многое предстоит сделать, но лучше работать побеждая. Давайте больше внимания уделим игре. У нас есть хорошие моменты, но в некоторых приходится страдать.
У нас получилась не стабильно хорошая игра, а американские гонки – со взлетами и падениями.
Два гола пойдут на пользу уверенности Зиркзе в себе. Не то чтобы у меня вдруг было прозрение – просто нам нужны были свежие ноги, а у нас хорошие футболисты. Поздравляю их», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
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