У Аморима 2 победы и ничья в «МЮ». Команда после увольнения тен Хага не проигрывает 7 матчей подряд
«Манчестер Юнайтед» не проигрываает при новом тренере.
Манкунианцы провели третий матч под руководством Рубена Аморима – разгромили «Эвертон» (4:0) в 13-м туре АПЛ.
В двух предыдущих «МЮ» обыграл «Буде-Глимпт» в Лиге Европы (3:2) и сыграл вничью с «Ипсвичем» (1:1) в АПЛ.
Перед этим команда одержала три победы – над «Лестером» в Кубке английской лиги (5:2) и АПЛ (3:0) и ПАОК в Лиге Европы (2:0), а также сыграла вничью с «Челси» в АПЛ (1:1) при исполняющем обязанности главного тренера Руде ван Нистелрое.
Таким образом, суммарно команда не проигрывает уже семь игр кряду после увольнения Эрика тен Хага.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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