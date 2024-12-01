У Аморима 2 победы и ничья в «МЮ». Команда после увольнения тен Хага не проигрывает 7 матчей подряд

«Манчестер Юнайтед» не проигрываает при новом тренере.

Манкунианцы провели третий матч под руководством Рубена Аморима – разгромили «Эвертон » (4:0) в 13-м туре АПЛ.

В двух предыдущих «МЮ » обыграл «Буде-Глимпт» в Лиге Европы (3:2) и сыграл вничью с «Ипсвичем» (1:1) в АПЛ .

Перед этим команда одержала три победы – над «Лестером» в Кубке английской лиги (5:2) и АПЛ (3:0) и ПАОК в Лиге Европы (2:0), а также сыграла вничью с «Челси» в АПЛ (1:1) при исполняющем обязанности главного тренера Руде ван Нистелрое .

Таким образом, суммарно команда не проигрывает уже семь игр кряду после увольнения Эрика тен Хага.