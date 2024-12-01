4:0 – крупнейшая победа «МЮ» в АПЛ с 2021 года. Тогда команду тренировал Сульшер
«Манчестер Юнайтед» одержал крупнейшую победу в АПЛ более чем за три года.
Команда Рубена Аморима разгромила «Эвертон» (4:0) в 13-м туре АПЛ.
В последний раз манкунианцы выигрывали в чемпионате с разницей в четыре мяча или более 14 августа 2021 года. Тогда их тренировал Оле-Гуннар Сульшер.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости