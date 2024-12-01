4:0 – крупнейшая победа «МЮ» в АПЛ с 2021 года. Тогда команду тренировал Сульшер

«Манчестер Юнайтед» одержал крупнейшую победу в АПЛ более чем за три года.

Команда Рубена Аморима разгромила «Эвертон » (4:0) в 13-м туре АПЛ . В последний раз манкунианцы выигрывали в чемпионате с разницей в четыре мяча или более 14 августа 2021 года. Тогда их тренировал Оле-Гуннар Сульшер .