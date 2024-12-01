Генич о Соболеве в «Зените»: «Александр как Холанд: не отметился на табло – не играл. Ни фига не идет, он нервничает. Продолжают считать его трансфер хреновым»
В 10 матчах Мир РПЛ за «Зенит» Соболев не отметился результативными действиями. Нападающего неоднократно критиковал, в частности, комментатор Геннадий Орлов.
«Геннадий Сергеевич общается с очень богемными, элитными болельщиками «Зенита». Думаю, что внутри этой компании они обсуждают действия Соболева, и потом Геннадий Сергеевич выдает.
Соболев рассчитывал, что матч, два-три, и дальше пойдет, как по маслу. Ни фига не идет, он нервничает. Все отмашки, эмоции, как в Оренбурге – от неудовлетворенности, что продолжают не верить, продолжают считать, что хреновый трансфер.
В Грозном тайм отбегал, в перекладину попал, выход один на один не реализовал. И все ждут гола. Он как Холанд: если не отметился на табло, значит, не играл. У Соболева, видимо, такая же мысль», – сказал Генич.
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