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  • Генич о Соболеве в «Зените»: «Александр как Холанд: не отметился на табло – не играл. Ни фига не идет, он нервничает. Продолжают считать его трансфер хреновым»
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Генич о Соболеве в «Зените»: «Александр как Холанд: не отметился на табло – не играл. Ни фига не идет, он нервничает. Продолжают считать его трансфер хреновым»

Константин Генич высказался об ожиданиях от Александра Соболева в «Зените».

В 10 матчах Мир РПЛ за «Зенит» Соболев не отметился результативными действиями. Нападающего неоднократно критиковал, в частности, комментатор Геннадий Орлов.

«Геннадий Сергеевич общается с очень богемными, элитными болельщиками «Зенита». Думаю, что внутри этой компании они обсуждают действия Соболева, и потом Геннадий Сергеевич выдает.

Соболев рассчитывал, что матч, два-три, и дальше пойдет, как по маслу. Ни фига не идет, он нервничает. Все отмашки, эмоции, как в Оренбурге – от неудовлетворенности, что продолжают не верить, продолжают считать, что хреновый трансфер.

В Грозном тайм отбегал, в перекладину попал, выход один на один не реализовал. И все ждут гола. Он как Холанд: если не отметился на табло, значит, не играл. У Соболева, видимо, такая же мысль», – сказал Генич.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Соболев
logoКонстантин Генич
logoЗенит
logoГеннадий Орлов
logoЭрлинг Холанд
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