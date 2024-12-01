«Зенит» проиграл впервые с сентября – после 9 побед и ничьей
Прервалась серия «Зенита» без поражений во всех турнирах.
Команда Сергея Семака уступила «Крыльям Советов» (2:3) в 17-м туре Мир РПЛ.
В последний раз до этого дня петербуржцы уступали 28 сентября – «Краснодару» (0:2). С тех пор у них были девять побед и одна ничья в чемпионате и Фонбет Кубке России.
7 декабря «Зенит» примет «Акрон».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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