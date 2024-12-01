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«Зенит» пропустил 3 гола впервые в сезоне РПЛ – в 1-м тайме матча с «Крыльями». Сергеев сделал дубль и не праздновал

«Зенит» впервые в сезоне Мир РПЛ пропустил 3 гола в одном матче.

Команда Сергея Семака принимает «Крылья Советов» в рамках 17-го тура Мир РПЛ (1:3, первый тайм).

На 17-й минуте Иван Сергеев сравнял счет в матче – нападающий «Крыльев Советов», ранее игравший за «Зенит», не стал праздновать гол в ворота бывшей команды. Уже спустя минуту самарцы вышли вперед благодаря голу Ивана Олейникова, отдавшего результативный пас на Сергеева.

На 28-й минуте Сергеев сделал дубль – второй гол нападающий также не отпраздновал.

Отметим, что забить 3 гола в ворота «Зенита» в одном матче не удавалось еще ни одной команде в нынешнем сезоне РПЛ.

Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoЗенит
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoИван Сергеев
logoИван Олейников
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