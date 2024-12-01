У Глушенкова первый гол с августа – «Крыльям» на 4-й минуте. У хавбека «Зенита» 8+1 в 9 матчах РПЛ

Максим Глушенков забил за «Зенит» впервые с августа.

«Зенит » принимает «Крылья Советов» (1:2, первый тайм) в 17-м туре Мир РПЛ. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Полузащитник сине-бело-голубых забил гол на 4-й минуте встречи.

До этого Глушенков отличался в матче с «Динамо» (1:0), прошедшем 10 августа. С начала октября он восстанавливался после повреждения мышц задней поверхности бедра.

Всего у футболиста 8 голов и 1 результативная передача в 9 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Подробная статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке .