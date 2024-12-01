Анелька о Мбаппе в «Реале»: «Когда смотрю на него, вижу себя 25 лет назад. Он не был особо нужен клубу – на его позиции Винисиус. Стать «девяткой» за 3-4 месяца невозможно»

Николя Анелька высказался о проблемах Килиана Мбаппе в «Реале».

На счету 25-летнего форварда, перешедшего в команду прошлым летом из «ПСЖ», 1 гол в последних 6 матчах.

«Ему нелегко, это его первый опыт выступлений за рубежом. Он приехал в клуб, который выиграл все. Причем он был не особенно нужен «Реалу » – на его позиции есть Винисиус . Я думаю, что они будут терпеливыми, поскольку Мбаппе приходится адаптироваться к новой позиции.

Все думают, что игроку атаки легко стать «девяткой». Но это совершенно другая специфика. Игра вингера – это скорость и открытое пространство. Когда ты играешь на позиции «девятки», то постоянно находишься спиной к воротам, а рядом с тобой два защитника.

Он сменил клуб, страну, домашнюю арену, и все хотят, чтобы он стал «девяткой» за 3-4 месяца. Это невозможно. Придется подождать. Он не станет «девяткой» в одночасье.

Сейчас он адаптируется. У него есть качества, чтобы добиться успеха в этой роли, но нужно проявить терпение. Немногие преуспели при такой смене амплуа. Когда Роналду приехал в «Реал», то был вингером, с возрастом он стал «девяткой», но это было уже после 5 сезонов в команде.

Мбаппе столкнулся с серьезным давлением. Думаю, что психологически он не в порядке. Ему нужно продолжать работать и быть терпеливым. Клуб поставил на него, еще и половины года не прошло. Когда я смотрю на Мбаппе, то вижу себя 25 лет назад.

Я приехал в «Реал», не так давно выигравший Лигу чемпионов . Президент клуба настоял на переходе, но места в команде мне не находилось. У меня были такие же трудности, только мне было 20 лет.

Надо набраться терпения. Я пришел в раздевалку, где меня не хотели видеть. За сезон много чего произошло. Я принял решение уйти. У Килиана другой характер. Он может согласиться подождать», – сказал бывший игрок сборной Франции, выступавший за мадридский клуб в сезоне-1999/2000.