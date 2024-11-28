Макманаман о Мбаппе: «Он не «девятка», на этой позиции он забивает не так уж много. С тем же успехом «Реал» мог бы оставить Хоселу»

Стив Макманаман высказался об игре Килиана Мбаппе против «Ливерпуля».

Мадридский клуб проиграл матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2. Мбаппе не реализовал пенальти.

«Он [Мбаппе] был нужен им сегодня вечером. Без Винисиуса, без некоторых других звезд, он должен был выйти на первый план. [С пенальти] был его момент.

Пресса будет безжалостна к Килиану, потому что он снова не проявил себя, когда это было необходимо. «Мадрид » переживает трудный период, и звездные игроки играют не очень хорошо. Отсутствие Винисиуса только усилило впечатление: взял ли Килиан игру на себя? Нет.

У них достаточно центральных нападающих, но он [Анчелотти ] не хочет использовать их в данный момент. Сегодня им нужен центральный нападающий. Килиан не «девятка» – она может быть у него на спине, но он забивает не так уж много, играя на этой позиции, правда ведь? Ему нравится играть на фланге. С тем же успехом они могли бы оставить Хоселу », – сказал экс-игрок «Реала» в эфире TNT Sports.

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