Разнос Мбаппе от Анри: «Беллингем делает его работу. Хуже быть не может»

Не дорабатывает ни в атаке, ни в обороне.

Интегрировать Килиана Мбаппе в состав «Реала» оказалась непросто даже для Карло Анчелотти. После 1:3 с «Миланом» соотечественника раскритиковал Тьерри Анри.

«Мбаппе будет играть лучше, хуже все равно быть не может». Разбор от Анри

В эфире CBS Sports Анри сравнил самоотдачу Мбаппе и Джуда Беллингема.

«Я думаю, что команда разочарована им, и я могу легко это понять , – говорит Анри. – Мбаппе нужно делать больше. Ему нужно дать время, но в то же время он должен научиться играть девятку, иметь желание и волю проявить себя.

Я понимаю, он не девятка. Я понимаю, ему это не нравится. Но посмотрите на Беллингема. Десятка пытается прорвать линию обороны, убегает назад, возвращается, обороняется... Как вы думаете, Беллингему нравится возвращаться в защиту? Он делает это, потому что должен».

По словам Тьерри, англичанин успевает не только отрабатывать в обороне, но и регулярно проявляет больше активности впереди, где должен действовать Килиан. И приводит пример, когда Беллингем стартовал со своей половины, обогнал Мбаппе и сыграл в роли форварда, тогда как Килиан просто наблюдал.

В какой-то момент Анри перешел на еще более резкие формулировки: «Кто бежит и пытается добраться до гола? Беллингем, а не ваш номер 9. Есть разочарование. Посмотрите тут, опять нет девятки, но есть Джуд. Я знаю, что это может происходить иногда, но ведь не постоянно! Беллингем пытается делать то, что мы ждем от Мбаппе.

Конечно, Килиан будет играть лучше, хуже все равно быть не может. Мы не просим его держать мяч, как Дидье Дрогба, мы не просим его брать мяч и обыгрывать всю команду, мы просим его проявить себя, когда команда атакует. Будь ты девяткой, десяткой или вингером, ты можешь делать ускорение. Даже Рюдигер сделал ускорение в первом тайме!»

Анри также отметил, что Беллингем пнул бутылку после замены – предположил, что футболист разочарован структурой, когда ему приходится столько бегать.

Пишут, что Анчелотти и игроки недовольны вкладом Мбаппе

В последних шести матчах Мбаппе забил один гол. На фоне скандала в Швеции и 0:4 в класико давление на форварда усиливается. Relevo пишет, что тренерский штаб и игроки «Реала» ждут от Килиана намного больше вовлеченности, особенно в оборонительные действия. Мбаппе не отрабатывает в защите, что раздражает партнеров, а Карло Анчелотти не хочет, чтобы настрой француза распространялся на других игроков.

Сообщается, что в матче с «Барсой» Мбаппе пробежал восемь километров за матч – меньше всех. Показатели других игроков превышают 10 километров, у некоторых достигают 12-13. Из-за такого дисбаланса больше бегать приходится другим, особенно Беллингему.

As сообщал, что после класико и ситуации с «Золотым мячом» футболисты «Реала» сходили в ресторан, чтобы сплотиться. Отмечается, что Винисиус, Родриго, Беллингем, Тибо Куртуа и Эдер Милитао точно были. А вот Килиана Мбаппе, Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени не заметили.

Sport.es пишет, что Мбаппе по-прежнему недоволен, что его ставят в центр нападения. Карим Бензема , как и Анри, призывает француза забыть о левом фланге: «Для меня Мбаппе – не центрфорвард. Когда он играет там в сборной, он не очень хорош, это не его позиция. Но вы не можете поставить Винисиуса в центр или справа, потому что каждую игру он делает разницу слева. Это проблема.

Я не думаю, что Вини сменит позицию, потому что он сейчас лучший в мире. Килиан должен вбить себе в голову, что теперь играет в центре и забыть о левом фланге. Он должен научиться жить с этим давлением и забивать голы. У него есть мастерство для этого».

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо считает, что результативность Мбаппе лишь вопрос времени: «У него есть явные голевые моменты в каждой игре. Это хороший знак, но ему не хватает той удачи, которая нужна нападающим. У него также были явные моменты против «Барсы». Иногда такое случается. Он игрок высочайшего уровня, и при нормальном стечении обстоятельств он снова будет забивать».

У «Реала» проблемы – а в Анчелотти верят или готовы уволить?

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Фото: Gettyimages.ru /Angel Martinez