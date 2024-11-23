Берта хочет покинуть пост спортдиректора «Атлетико». У него уменьшились полномочия в клубе

Андреа Берта намерен покинуть пост спортивного директора «Атлетико».

Итальянец работает на этой должности с 2017 года. До января 2024-го он подчинялся напрямую лишь гендиректору клуба Мигелю Анхелю Хиль Марину.

Однако полномочия Берты уменьшились после того, как 9 месяцев назад Карлоса Бусеро назначили на пост генерального менеджера «Атлетико », а Оскара Майо – на должность операционного директора.