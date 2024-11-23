Берта хочет покинуть пост спортдиректора «Атлетико». У него уменьшились полномочия в клубе
Андреа Берта намерен покинуть пост спортивного директора «Атлетико».
Итальянец работает на этой должности с 2017 года. До января 2024-го он подчинялся напрямую лишь гендиректору клуба Мигелю Анхелю Хиль Марину.
Однако полномочия Берты уменьшились после того, как 9 месяцев назад Карлоса Бусеро назначили на пост генерального менеджера «Атлетико», а Оскара Майо – на должность операционного директора.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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