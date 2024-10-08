«Лас-Пальмас» уволил тренера Каррьона. Команда на последнем месте в Ла Лиге

«Лас-Пальмас» уволил Луиса Мигеля Каррьона.

45-летний специалист возглавил команду в июле 2024 года, перейдя из «Овьедо ».

Под его руководством «Лас-Пальмас » не одержал ни одной победы в нынешнем сезоне Ла Лиги. Клуб идет на 20-м месте в чемпионате Испании, набрав 3 очка за 9 матчей.