«Лас-Пальмас» уволил тренера Каррьона. Команда на последнем месте в Ла Лиге
«Лас-Пальмас» уволил Луиса Мигеля Каррьона.
45-летний специалист возглавил команду в июле 2024 года, перейдя из «Овьедо».
Под его руководством «Лас-Пальмас» не одержал ни одной победы в нынешнем сезоне Ла Лиги. Клуб идет на 20-м месте в чемпионате Испании, набрав 3 очка за 9 матчей.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Лас-Пальмаса»
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