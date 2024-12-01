Пеп Гвардиола: «Соперники смеются над неудачами «Сити». Это нормально, так положено в спорте. Хочу быть ближе к игрокам – я знаю, как они страдают»
«Горожане» не побеждают в 6 последних матчах – у команды 5 поражений и ничья с «Фейеноордом» (3:3) в Лиге чемпионов.
«Как и положено в спорте, над вашими поражениями издеваются и смеются [соперники]. Это нормально. По крайней мере, присутствует уважение. Никакой жестокости и прочего. Это одна из причин, почему футбол так прекрасен – люди могут смеяться над тобой, когда у тебя что-то не ладится”.
Я сплю уже не так хорошо, как когда побеждал в каждом матче. Я остался таким же, каким был, когда [выигрывал] АПЛ четыре раза подряд, и в этой ситуации у меня те же сомнения. Сейчас я хочу быть ближе к игрокам, потому что я знаю, что они страдают, знаю, что они думают: «Боже мой, как же мы не смогли выиграть тот матч с «Фейеноордом»?» Или: «Почему мы не забили «Тоттенхэму», когда у нас был шанс?» Они страдают. Что я могу поделать? Винить их? Ни в коем случае», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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