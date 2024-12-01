Игроки «Ман Сити» швыряли предметы и спорили в раздевалке после 3:3 с «Фейеноордом». «Горожане» не побеждают 6 матчей подряд

Игроки «Манчестер Сити» спорили в раздевалке после матча с «Фейеноордом».

Во вторник «Манчестер Сити» и «Фейеноорд » сыграли вничью (3:3) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов – до 75-й минуты «горожане» вели в счете 3:0. Команда Пепа Гвардиолы не побеждает 6 матчей подряд.

Как сообщает Daily Mail, после матча футболисты «Манчестер Сити» разговаривали на повышенных тонах и в гневе швыряли предметы в раздевалке.

Один из игроков воскликнул: «Не могу в это поверить!» Еще один футболист назвал серию команды без побед «безумием». Отмечается, что на фоне результатов последних матчей между игроками периодически возникали разногласия.

Сегодня «Манчестер Сити » сыграет на выезде с «Ливерпулем» в 13-м туре АПЛ . Игра начнется в 19:00 по московскому времени.