Пеп попросил главу «Сити» дать ему шанс исправить ситуацию: «Если не смогу, придется что-то менять. Есть чувство, что у меня еще есть дела»

Пеп Гвардиола попросил руководство «Ман Сити» дать ему шанс исправить ситуацию.

«Горожане» не одерживают побед в 6 матчах подряд, проиграв 5 из них.

«Я не хочу оставаться на посту, если чувствую, что проблема во мне. Не хочу оставаться здесь только потому, что есть контракт.

Председатель правления клуба [Хальдон аль Мубарак] знает об этом. Я сказал ему: «Дайте мне шанс все исправить». Особенно когда все вернутся [в состав после травм] и мы посмотрим, что будет.

Затем, если я не смогу этого сделать, придется что-то менять, потому что, конечно, [предыдущие] девять лет уже в прошлом.

Сильнее чем когда-либо я прошу свое начальство дать мне шанс. Будет ли мне сейчас легко? Нет. У меня есть чувство, что у меня еще есть дела, и я хочу ими заняться», – заявил главный тренер «Манчестер Сити ».

Гвардиола о проблемах «Сити»: «Люди говорят: «Почему Пепа не увольняют?» Посмотрите, что мы сделали за восемь лет – вот почему у меня есть запас»