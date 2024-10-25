Данило интересен саудовским клубам. Контракт защитника с «Ювентусом» истекает летом 2025-го
Данило может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Инсайдер Фабрицио Романо передает, что защитник, как ожидается, покинет «Ювентус» ближайшим летом. Его контракт истекает в 2025-м.
Саудовские клубы уже начали контактировать с бразильцем с целью обсудить возможный трансфер.
В этом сезоне 33-летний футболист провел 4 игры в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости