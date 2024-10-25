Данило интересен саудовским клубам. Контракт защитника с «Ювентусом» истекает летом 2025-го

Данило может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Инсайдер Фабрицио Романо передает, что защитник, как ожидается, покинет «Ювентус » ближайшим летом. Его контракт истекает в 2025-м.

Саудовские клубы уже начали контактировать с бразильцем с целью обсудить возможный трансфер.

В этом сезоне 33-летний футболист провел 4 игры в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .