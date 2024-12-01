Энрике о реализации после 1:1 с «Нантом»: «У «ПСЖ» было 5 верных голевых моментов. Не могу это объяснить впервые за тренерскую карьеру. Нужно быть понастойчивее»

Луис Энрике посетовал не реализацию моментов после ничьей «ПСЖ» с «Нантом» (1:1).

- После матча вы выглядели разозленным. Что вам не понравилось?

– Мне кажется, я вел себя как обычно. В конце концов, мне же нужно выпустить на секунду пар. Думаю, мы показали цельную игру, доминировали, создавали моменты, но футбол как всегда награждает тех, кто забивает. Результат огорчает, но нужно быть понастойчивее.

- Чем объясните нехватку эффективности?

– Соперник провел хорошую атаку и забил. Чего не хватает? Немного уверенности бы не помешало, четкости, точности, веры… Повторюсь, нужно быть понастойчивее.

- Показалось, что соперник забил слишком легко…

– Это необъяснимо. Впервые за свою тренерскую карьеру я не могу это объяснить. У нас лучшая статистика по созданным моментам за всю мою карьеру. И вот теперь я вынужден сказать, что не знаю, почему так происходит. Мы должны это изменить, так продолжаться не может. У нас было пять верных голевых моментов. Вот такие дела, – сказал тренер «ПСЖ ».