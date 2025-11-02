Карло Анчелотти: «Мечтаю помочь Бразилии выиграть 6-й ЧМ. 24 года без побед – тяжелое бремя. Будем надеяться, что они не превратятся в 28!»
Карло Анчелотти мечтает выиграть чемпионат мира со сборной Бразилии.
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал о мечте выиграть чемпионат мира.
«Моя мечта – помочь Бразилии выиграть шестой чемпионат мира. У нас большие ожидания, но также и большой энтузиазм.
Тот факт, что мы не выигрывали в течение 24 лет, является тяжелым бременем. Будем надеяться, что они не превратятся в 28! Мы хотим выиграть и не скрываем этого.
Я бы хотел видеть финал между Бразилией и Италией, это было бы здорово для меня в эмоциональном плане», – сказал итальянский специалист в интервью Rai.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sportmediaset
