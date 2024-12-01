У «ПСЖ» одна победа в 3 последних матчах с Доннаруммой в воротах

У «ПСЖ» одна победа в 3 последних играх с Джанлуиджи Доннаруммой на воротах.

Команда Луиса Энрике сыграла вничью с «Нантом » в 13-м туре Лиги 1 (1:1). Итальянский голкипер отыграл весь матч.

В двух предыдущих матчах, когда ворота «ПСЖ » защищал Доннарумма , парижане проиграли «Атлетико» в Лиге чемпионов (1:2) и обыграли «Анжер» (4:2) в Лиге 1.