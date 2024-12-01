У «ПСЖ» одна победа в 3 последних матчах с Доннаруммой в воротах
У «ПСЖ» одна победа в 3 последних играх с Джанлуиджи Доннаруммой на воротах.
Команда Луиса Энрике сыграла вничью с «Нантом» в 13-м туре Лиги 1 (1:1). Итальянский голкипер отыграл весь матч.
В двух предыдущих матчах, когда ворота «ПСЖ» защищал Доннарумма, парижане проиграли «Атлетико» в Лиге чемпионов (1:2) и обыграли «Анжер» (4:2) в Лиге 1.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости