Матч «Бешикташ» – «Маккаби» Тель-Авив в ЛЕ пройдет на нейтральном поле. Власти Турции потребовали перенести его из-за «возможности провокаций»

Матч «Бешикташ» – «Маккаби» Тель-Авив пройдет на нейтральном поле.

Турецкая и израильская команды встретятся в 5-м туре общего этапа. Игра состоится 28 ноября.

Матч должен был пройти на стадионе клуба из Стамбула, однако по требованию местных властей будет перенесен.

«Несмотря на то, что УЕФА дал все необходимые разрешения для проведения матча Лиги Европы против тель-авивского «Маккаби » 28 ноября 2024 года на нашем стадионе, государственные власти Турции решили, что матч будет проведен в нейтральной стране из-за возможности провокационных действий.

«Бешикташ», как клуб со 121-летней историей, который никогда не уклонялся ни от одного спортивного соревнования, подойдет к этому матчу с неизменной решимостью и спортивным духом, независимо от того, где и при каких условиях он будет проходить.

Мы верим, что прекрасные болельщики «Бешикташа» проявят необходимую принципиальность, чтобы противостоять любым провокационным действиям, направленным на то, чтобы поставить нашу страну и наш клуб в трудное положение.

Между нашим клубом и УЕФА продолжаются переговоры относительно нейтральной страны, в которой будет проведен матч «Бешикташ » – «Маккаби» Тель-Авив», – заявили в турецком клубе.