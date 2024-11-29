Медведев о том, выкупит ли «Зенит» Садулаева из «Ахмата» зимой: «Не планируем. Фантазии»

Александр Медведев опроверг информацию о планах «Зенита» выкупить Лечи Садулаева.

– Появилась информация, что «Зенит» планирует выкупить полузащитника «Ахмата» Садулаева зимой. Так ли это?

– Не планируем, – заявил председатель правления «Зенита» для «Чемпионата».

«Фантазии», – сказал Медведев «Р-Спорту».

В текущем сезоне РПЛ Садулаев забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу в 15 играх. Статистика 24-летнего хавбека «Ахмата» – здесь .