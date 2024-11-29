Медведев о том, выкупит ли «Зенит» Садулаева из «Ахмата» зимой: «Не планируем. Фантазии»
Александр Медведев опроверг информацию о планах «Зенита» выкупить Лечи Садулаева.
– Появилась информация, что «Зенит» планирует выкупить полузащитника «Ахмата» Садулаева зимой. Так ли это?
– Не планируем, – заявил председатель правления «Зенита» для «Чемпионата».
«Фантазии», – сказал Медведев «Р-Спорту».
В текущем сезоне РПЛ Садулаев забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу в 15 играх. Статистика 24-летнего хавбека «Ахмата» – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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