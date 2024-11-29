«Зенит» готов выкупить Садулаева у «Ахмата» зимой. Хавбек может остаться в Грозном до лета (Иван Карпов)
По информации инсайдера Ивана Карпова, петербуржцы общались с 24-летним вингером на тему возможного перехода во время его пребывания в сборной России. Срок контракта Садулаева с «Ахматом» истекает следующим летом.
Лечи отдал голевую передачу на Арсена Адамова в матче с «Зенитом» в Мир РПЛ. Затем игрок забил Брунею и ассистировал Алексею Миранчуку в игре с Сирией.
Во ответном четвертьфинале Фонбет Кубка России с «Зенитом» Садулаев остался в запасе, однако стороны обсуждали перспективу его зимнего трансфера.
Не исключено, что до лета он останется в «Ахмате» на правах аренды, чтобы помочь команде, идущей на 15-м месте в турнирной таблице, спастись от вылета. Отмечается, что между клубами установились дружеские отношения, поэтому, скорее всего, они найдут общий язык.
В текущем сезоне РПЛ Садулаев забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу в 15 играх. Его статистика – здесь.
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