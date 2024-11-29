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Месси поздравил «Барселону» со 125-летием: «Надеюсь, мы продолжим добиваться успехов и сделаем этот клуб еще больше»

Лионель Месси поздравил «Барселону» с юбилеем.

29 ноября каталонскому клубу исполняется 125 лет.

«Хочу поздравить клуб с 125-летием, для меня большая честь быть частью «Барселоны» и ее болельщиком.

Я счастлив, что Бог привел меня сюда и позволил провести всю мою жизнь в этом замечательном клубе. Это особенный клуб, не похожий на другие, что в наше время, с учетом того, как сегодня все устроено в футболе и как изменился мир, является большой редкостью.

Очень горжусь тем, что сегодня первая команда представлена именно так, как нам хочется и как мы любим. Я очень скучаю по клубу, городу, людям, их теплоте…

Как всегда, надеюсь, что мы продолжим добиваться успехов и сможем сделать этот клуб еще больше», – сказал бывший нападающий «Барселоны» в программе Nou Clam на 3Cat.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
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