«Барса» больше не спешит продлевать контракт с де Йонгом и может попытаться его продать. Конкуренция в полузащите усилилась, а выступления хавбека не впечатляют (Marca)

«Барселона» не станет настаивать на продлении контракта Френки де Йонга.

Клуб направил полузащитнику предложение о продлении соглашения чуть меньше года назад и до сих пор не получил ответа.

Действующий контракт Френки рассчитан до конца сезона-2025/26. Продление предусматривало не повышение, а скорее сохранение высокой зарплаты футболиста, составляющей около 18-19 млн евро без учета бонусов.

Как сообщает Marca, принимая во внимание травмы и настрой игрока, руководство больше не торопится с переговорами. В клубе считают, что за последние месяцы ситуация значительно изменилась.

Во-первых, появление Марка Касадо , Фермина Лопеса и Марка Берналя из академии усилило полузащиту, в которой также есть Педри , Гави и Дани Ольмо . С учетом такого набора футболистов помощь нидерландца перестала видеться столь необходимой.

Кроме того, в последних играх де Йонг выступает не лучшим образом. Во время матча с «Брестом» (3:0) игрока освистывали свои же болельщики.

Отмечается, что он по-прежнему находится не в лучшей физической форме, не до конца восстановившись от травмы лодыжки.

По этим причинам «Барселона » не будет торопить ситуацию. Если футболист не захочет уйти, решение по контракту будет принято не раньше июня. Клуб может попытаться продать хавбека из-за его высокой зарплаты или даже отпустить в качестве свободного агента.