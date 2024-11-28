«Барса» больше не спешит продлевать контракт с де Йонгом и может попытаться его продать. Конкуренция в полузащите усилилась, а выступления хавбека не впечатляют (Marca)
Клуб направил полузащитнику предложение о продлении соглашения чуть меньше года назад и до сих пор не получил ответа.
Действующий контракт Френки рассчитан до конца сезона-2025/26. Продление предусматривало не повышение, а скорее сохранение высокой зарплаты футболиста, составляющей около 18-19 млн евро без учета бонусов.
Как сообщает Marca, принимая во внимание травмы и настрой игрока, руководство больше не торопится с переговорами. В клубе считают, что за последние месяцы ситуация значительно изменилась.
Во-первых, появление Марка Касадо, Фермина Лопеса и Марка Берналя из академии усилило полузащиту, в которой также есть Педри, Гави и Дани Ольмо. С учетом такого набора футболистов помощь нидерландца перестала видеться столь необходимой.
Кроме того, в последних играх де Йонг выступает не лучшим образом. Во время матча с «Брестом» (3:0) игрока освистывали свои же болельщики.
Отмечается, что он по-прежнему находится не в лучшей физической форме, не до конца восстановившись от травмы лодыжки.
По этим причинам «Барселона» не будет торопить ситуацию. Если футболист не захочет уйти, решение по контракту будет принято не раньше июня. Клуб может попытаться продать хавбека из-за его высокой зарплаты или даже отпустить в качестве свободного агента.
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