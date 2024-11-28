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  • Легенды «Барсы» обыграли «Реал» по пенальти. Роналдиньо, Фигу, Сорин и Конго забили в основное время, Ривалдо, Вилья, Клюйверт, Куарежма, Абидаль, де Бур, Зеедорф тоже играли
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Легенды «Барсы» обыграли «Реал» по пенальти. Роналдиньо, Фигу, Сорин и Конго забили в основное время, Ривалдо, Вилья, Клюйверт, Куарежма, Абидаль, де Бур, Зеедорф тоже играли

«Барселона» обыграла «Реал» в матче легенд в Катаре.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Легенды каталонского клуба открыли счет, когда Людовик Жюли ассистировал Хуану Пабло Сорину.

Затем «Барса» удвоила преимущество благодаря точному удару Роналдиньо со штрафного.

«Реал» отыгрался после перерыва: сначала забил Луиш Фигу, затем Эдвин Конго сравнял счет в матче. 

В итоге команда легенд «Барселоны» победила в серии пенальти со счетом 4:2.

В старте легенд «Реала» вышли Франсиско Буйо, Антонио Нуньес, Фернандо Санс, Франсиско Павон, Рауль Браво, Кларенс Зеедорф, Луис Милла, Луиш Фигу, Савио, Хосе Эмилио Амависка и Эдвин Конго. На замену вышли Педро Контрерас, Альваро Мехия, Иван Кампо, Хулио Льоренте и Педро Мунитис.

В старте «Барселоны» оказались Витор Байя, Фернандо Наварро, Франк де Бур, Эрик Абидаль, Хуан Пабло Сорин, Гаиска Мендьета, Роберто Трасоррас, Людовик Жюли, Ривалдо, Роналдиньо и Давид Вилья. Также за каталонцев сыграли Рикарду Куарежма и Патрик Клюйверт.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Mundo Deportivo
Эдвин Конго
logoЛюдовик Жюли
logoРоналдиньо
logoРеал Мадрид
logoХуан Пабло Сорин
logoКласико
logoЛа Лига
logoБарселона
logoЛуиш Фигу
Фернандо Санс
Луис Милла
logoРауль Браво
Савио
Хосе Эмилио Амависка
logoФрансиско Павон
Антонио Нуньес
Франсиско Буйо
logoКларенс Зеедорф
logoГаиска Мендьета
logoЭрик Абидаль
Витор Байя
logoРоберто Трасоррас
logoРивалдо
logoФернандо Наварро
logoДавид Вилья
logoФранк де Бур
logoРикарду Куарежма
logoПатрик Клюйверт
logoПедро Мунитис
Хулио Льоренте
Педро Контрерас
Иван Кампо
Альваро Мехия
logoЖофре Матеу
Фредерик Дею
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