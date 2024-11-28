Легенды «Барсы» обыграли «Реал» по пенальти. Роналдиньо, Фигу, Сорин и Конго забили в основное время, Ривалдо, Вилья, Клюйверт, Куарежма, Абидаль, де Бур, Зеедорф тоже играли

«Барселона» обыграла «Реал» в матче легенд в Катаре.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Легенды каталонского клуба открыли счет, когда Людовик Жюли ассистировал Хуану Пабло Сорину .

Затем «Барса» удвоила преимущество благодаря точному удару Роналдиньо со штрафного.

«Реал » отыгрался после перерыва: сначала забил Луиш Фигу , затем Эдвин Конго сравнял счет в матче.

В итоге команда легенд «Барселоны» победила в серии пенальти со счетом 4:2.

В старте легенд «Реала» вышли Франсиско Буйо, Антонио Нуньес, Фернандо Санс, Франсиско Павон, Рауль Браво, Кларенс Зеедорф, Луис Милла, Луиш Фигу, Савио, Хосе Эмилио Амависка и Эдвин Конго. На замену вышли Педро Контрерас, Альваро Мехия, Иван Кампо, Хулио Льоренте и Педро Мунитис.

В старте «Барселоны» оказались Витор Байя, Фернандо Наварро, Франк де Бур, Эрик Абидаль, Хуан Пабло Сорин, Гаиска Мендьета, Роберто Трасоррас, Людовик Жюли, Ривалдо, Роналдиньо и Давид Вилья. Также за каталонцев сыграли Рикарду Куарежма и Патрик Клюйверт.