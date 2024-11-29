Мостовой об Угальде: «Игра головой – его слабое место. Голевая засуха – стечение обстоятельств, но это не отменяет факта, что за него переплатили»

Александр Мостовой считает, что слабое место Манфреда Угальде – игра головой.

«Угальде – техничный футболист, он хорошо работает с мячом, умеет вовремя открыться.

Голевая засуха в прошлом сезоне – стечение обстоятельств. В этом розыгрыше РПЛ он показывает свои лучшие качества.

Это не отменяет того факта, что за него переплатили, но то, что Угальде умеет играть в футбол, было понятно. Его слабое место – игра головой», – сказал бывший полузащитник «Спартака ».

Манфред Угальде возглавляет гонку бомбардиров Мир РПЛ с 12 мячами. Костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе за 13+2 млн евро.