Мостовой о поражении «Спартака» в Кубке: «Какая разница, они же не вылетают. После 0:3 в турнире все целуются, смеются, фотографируются»
Команда Деяна Станковича дважды уступила «Ростову» в 1/4 финала Пути РПЛ. Общий счет – 1:3.
«Как мне игра «Спартака»? Какая разница, они же из кубка не вылетают.
Они вышли вторым составом, хоть он у них тоже хороший. Проиграли 1:2. Какая разница? Сейчас они попадут на «Урал» и все. Если игру выиграют, то снова могут с «Ростовом» сыграть. Такое было уже.
Я много кубковых игр видел. Команда проигрывает 0:3, после игры все обнимаются, целуются, смеются, фотографируются. Конечно, эта игра ничего не дает. Выигрываешь первые две игры в группе, потом вообще курить можешь.
Стало ли у «Спартака» больше шансов после вылета? Зависит от жеребьевки. Главное не попасть на «Краснодар», хотя и с «Краснодаром» можно сыграть. Что такого-то?» – сказал бывший полузащитник «Спартака».
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