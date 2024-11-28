Мостовой о поражении «Спартака» в Кубке: «Какая разница, они же не вылетают. После 0:3 в турнире все целуются, смеются, фотографируются»

Александр Мостовой высказался о поражении «Спартака» в Фонбет Кубке России.

Команда Деяна Станковича дважды уступила «Ростову» в 1/4 финала Пути РПЛ. Общий счет – 1:3.

«Как мне игра «Спартака»? Какая разница, они же из кубка не вылетают.

Они вышли вторым составом, хоть он у них тоже хороший. Проиграли 1:2. Какая разница? Сейчас они попадут на «Урал» и все. Если игру выиграют, то снова могут с «Ростовом » сыграть. Такое было уже.

Я много кубковых игр видел. Команда проигрывает 0:3, после игры все обнимаются, целуются, смеются, фотографируются. Конечно, эта игра ничего не дает. Выигрываешь первые две игры в группе, потом вообще курить можешь.

Стало ли у «Спартака» больше шансов после вылета? Зависит от жеребьевки. Главное не попасть на «Краснодар», хотя и с «Краснодаром» можно сыграть. Что такого-то?» – сказал бывший полузащитник «Спартака ».