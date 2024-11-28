Мостовой о возможной отставке Тедеско: «Правильно сделают. После Евро он должен был сказать: «Бельгия провалилась, я ухожу», но никто откажется от малины или от клубники»

Александр Мостовой прокомментировал возможную отставку Доменико Тедеско.

39-летний специалист возглавляет сборную Бельгии . Под его руководством команда дошла до 1/8 финала Евро-2024 и заняла 3-е место в группе Лиги наций. В 8 последних матчах бельгийцы одержали лишь одну победу.

– Увольнение Тедеско будет правильным решением?

– Правильным бы было решение, о котором я говорил давным-давно. Это отставка Тедеско после чемпионата Европы.

Его не должны были убрать – он должен был сам набраться смелости и сказать: «Я ухожу, потому что мы провалились». Но этого сделано не было.

Я знаю, что такие люди так никогда не сделают. Потому что кто будет отказываться от малины или от клубники? Конечно, никто не будет.

В принципе, новость о его возможной отставке меня не удивила. Потому что я еще перед чемпионатом Европы, когда случился конфликт с Куртуа , сказал, что тут уже понятно все.

Если уберут, правильно сделают. А он жаловаться не будет, он уже много попылил, – сказал бывший игрок сборной России Александр Мостовой .

Александр Мостовой: «Было всего два предложения о работе тренером. Я рубаху на себе никогда не рвал – не для этого я 25 лет играл в футбол, чтобы потом где-то перед кем-то и кому-то»

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