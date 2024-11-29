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«Локомотив» сыграет с «Химками». Железнодорожники, приходите поддержать команду на стадионе!

«Локомотив» встретится с «Химками» в 17-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в воскресенье, 1 декабря, в 14:00 на стадионе «РЖД Арена».

«Локо» по итогам 16 туров расположился на третьем месте в чемпионате, обладая 34-я очками. «Химки» же находятся на 13-й строчке, набрав 12 очков. «Локомотиву» нужна ваша поддержка в домашнем матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

Опубликовано: Sports
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