«Локомотив» сыграет с «Химками». Железнодорожники, приходите поддержать команду на стадионе!
«Локомотив» встретится с «Химками» в 17-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в воскресенье, 1 декабря, в 14:00 на стадионе «РЖД Арена».
«Локо» по итогам 16 туров расположился на третьем месте в чемпионате, обладая 34-я очками. «Химки» же находятся на 13-й строчке, набрав 12 очков. «Локомотиву» нужна ваша поддержка в домашнем матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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