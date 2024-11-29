Гафин о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Позиция «Динамо» совпадает с позицией РПЛ. Мы за то, чтобы выданная информация была расследована»
Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
— Наша позиция совпадает с позицией РПЛ. Мы за то, чтобы информация, которая выдана, была расследована. А также, чтобы в этом принимал участие РФС и все было доведено до конца. Наш клуб придерживается честной игры, мы заинтересованы в том, чтобы все прошло так, как надо.
— Алаев сказал, что у многих клубов теперь возникают проблемы с партнерами из‑за последний событий. У «Динамо» все в порядке?
— На данный момент от наших партнеров мы не слышали ничего, но я понимаю посыл Алаева. Если лига подозревается в чем‑то подобном, ее стоимость может пострадать. Мы заинтересованы в честном расследовании этой информации, которая была сказана губернатором Самарской области, — сказал председатель совета директоров московского «Динамо».
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