Голенков о формате Кубка России: «Команда проходит до финала Пути РПЛ, проигрывает в нем, и у нее нет второго шанса. Это неправильно»
Егор Голенков раскритиковал формат Фонбет Кубка России.
«Хочу захейтить нынешнюю кубковую систему. Для меня непонятно, почему команда, которая добралась до финала Пути РПЛ, но проиграла в нем, сразу вылетает из турнира. Получается, чтобы добраться до главного финала, нам нужно пройти двух соперников что по верхней сетке, что по нижней.
Команда проходит до финала Пути РПЛ, проигрывает в нем, и у нее нет второго шанса. Считаю, что это неправильные условия, я не понимаю такого обновления», — сказал нападающий «Ростова».
В текущем розыгрыше Кубка дончане сыграют в полуфинале Пути РПЛ вместе с «Зенитом», «Динамо» и ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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