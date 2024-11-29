Канчельскис о Кубке России: «Клоунада и цирк. «Спартак» вылетел, сыграет с кем-то и может выйти в финал с «Ростовом». Кто придумал этот формат?»
Андрей Канчельскис раскритиковал формат проведения Фонбет Кубка России.
«Что за безобразие? Что это за такой формат Кубка России, когда проиграли, но потом опять играют? Устроили клоунаду и цирк. Раньше играли, что проигравшая команда вылетела, и все.
А сейчас «Спартак» вылетел, сыграет с кем-то и может в финале Кубка России сыграть с «Ростовом». Кто придумал этот формат? Но в данной ситуации «Спартак» отдал все эмоции и силы на «Локомотив».
Уже в Кубке красно-белые были слабее, чем «Ростов». «Спартаку» удачи в Пути регионов», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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