Дмитрий Хомуха: «Трансфер Пьянича ничего хорошего ЦСКА не принес, он затормаживает игру. Его лучшие годы позади»
Дмитрий Хомуха оценил игру хавбека ЦСКА Миралема Пьянича.
«Если говорить честно, то лучшие годы Пьянича позади. Сейчас он не ускоряет игру команды, а, наоборот, ее затормаживает. Мне кажется, этот трансфер ничего хорошего не принес, силу команде не прибавил.
Мастерства передач на сегодняшний день недостаточно. Нужно поддерживать высокую интенсивность игры. В РПЛ много борьбы и единоборств, надо и в этих компонентах принимать участие, но это не самые его сильные качества.
Может быть, если ЦСКА зимой перейдет на новую схему игры, Пьяничу удастся добавить во второй части сезона, дать импульс. Но у меня это вызывает сомнения», — сказал заслуженный тренер России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
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